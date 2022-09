Veröffentlicht am 16. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – VHS-Kurs bietet vielseitigen Einblick in den Weinbau – Projekt „Winzer für ein Jahr“ in Kooperation mit Weingut Sturm

Im Weinberg alle Arbeiten am Rebstock erlernen, und schließlich im Herbst selbst erzeugte Trauben ernten: Das können Weinnasen, Naturfreunde, Liebhaber der Steillagen und andere Interessierte im Weingut Sturm in Leutesdorf an 12 bis 15 Terminen im kommenden Jahr. Das erste Treffen, bei dem das Kennenlernen der Kursteilnehmenden sowie der Rebschnitt und das Biegen der Fruchtruten im Fokus steht, ist für Samstag, 25. März, 10 und 13 Uhr, geplant. Weitere Termine finden in der Regel dienstags oder donnerstags ab 17 Uhr statt.

Winzer Martin Sturm betreut persönlich die Gruppe und stellt dafür in der Saison 2023 einen kleinen, gut begehbaren Lehrweinberg außerhalb der Steillage zur Verfügung. Ein bis zwei Exkurse in den Hang runden das Programm ab. Mitbringen sollte man festes Schuhwerk sowie Spaß an der Arbeit im Freien. Fachsimpelei und Geselligkeit werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Im Herbst folgt die Verarbeitung des Mostes im Keller bis zum Abfüllen des fertigen Weines, den die Kursteilnehmenden ebenfalls als Lohn für ihre Mühe erhalten.

Das 2010 gegründete Weingut Sturm arbeitet kontrolliert ökologisch. Besonderheiten der biologischen Wirtschaftsweise sind ebenso Bestandteil des Kursprogramms wie andere Aspekte weinbaulichen Qualitätsstrebens wie Rebsorten, Ausbaustile und Mengenbegrenzung. Die Teilnahmegebühr für das gesamte Kursprogramm inklusive Wein beträgt 250 Euro. Weitere Informationen gibt es bei einer kostenfreien Informationsveranstaltung am Dienstag, 15. November, im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Martin Sturm steht ab 18 Uhr persönlich für Fragen zur Verfügung und erläutert die Inhalte des Winzer-Kurses. Um Voranmeldung wird gebeten, Telefon 802-5510, Email anmeldung@vhs-neuwied.de.

Foto: Winzer Martin Sturm betreibt ökologischen Weinbau.