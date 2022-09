Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

ORFGEN – Wandertag des KKSV Orfgen

Am Sonntag trafen sich in den Vormittagsstunden 20 Schützenschwestern und Schützenbrüder am Schützenhaus in Orfgen zum gemeinsamen wandern. Bei anfangs regnerischem Wetter ging es in Richtung Hahn und weiter nach Püscheid, wo es die erste Getränkepause gab. Gestärkt wurde die nächste Wanderetappe in Angriff genommen. Von Püscheid ging es über Ahlbach nach Flammersfeld zum Minigolfplatz, wo bereits das Mittagsmahl wartete. Anschließend wanderten die muntere Wandergesellschaft über Reiferscheid und Krämgen gemütlich zurück zum Schützenhaus in Orfgen. Die Wanderstrecke war gut 12 Kilometer lang und sehr abwechslungsreich. Der Vorsitzende Werner Berger dankte Horst Walter Schuh für die Organisation des Wandertages. Der gesellige Abschluss fand im Schützenhaus bei Kaffee und Kuchen statt. (hws) Fotos: KKSV Orfgen