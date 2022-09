Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Abwechslungsreiche Woche in Istrien verbracht

Mitte August organisierte die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Schulsozialarbeit im Kreis Altenkirchen eine neuntägige Jugendbildungsfahrt nach Medulin in Kroatien. Der Badeort liegt an der Südspitze von Istrien. 20 Jugendliche verbrachten bei ununterbrochenem Sonnenschein eine abwechslungsreiche Woche im dortigen Jugendzeltcamp. Neben einem Ausflug in die Küstenstadt Pula, wo unter anderem eine Stadtführung auf dem Programm stand, erkundeten sie im Rahmen einer abwechslungsreichen Rally den Ferienort Medulin, außerdem fanden eine Mountainbike-Schnorcheltour und eine Kajak-Sunsettour mit waghalsigen Sprüngen statt.