Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Neuer Kirchenchor in Flammersfeld

Ein neuer Chor soll die Angebote der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld bereichern: „Ich möchte einen Chor aufbauen, der sich aus der Gemeinde speist und für die Gemeinde da ist“, sagt der neue Kirchenmusiker Aljoschka Dippold, der seit Juli 2022 im Amt ist. „Dabei steht die Freude am gemeinsamen Singen im Mittelpunkt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, alle, die gerne singen, sind herzlich willkommen“, so der Kirchenmusiker weiter. Ab dem 20. September wird der Chor in der Schulzeit jeden Dienstag von 19:00 bis 20:30 im Gemeindehaus in Flammersfeld in der Raiffeisenstraße 48 proben – und zwar (nicht nur geistliche) Musik vom 16. Jahrhundert bis heute.