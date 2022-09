Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

­­ WISSEN – Kreis-CDU trifft sich zur Zukunftskonferenz in Wissen – Generalsekretär Schnieder als Gast vor Ort

Ein halbes Jahr nach der Neuwahl des Kreisvorstandes veranstaltet die CDU im Kreisverband Altenkirchen am 24. September 2022 für ihre Mitglieder eine Zukunftskonferenz, bei der auch der neue Generalsekretär der Landes-CDU Gordon Schnieder dabei sein wird. Bei einer Sitzung des Kreisvorstandes im Restaurant „Zum Hahnhof“ wurden dafür alle Vorbereitungen getroffen. „Nach dem großen Erfolg der Zukunftskonferenz im vergangenen Jahr in Betzdorf wollen wir das Format auch in diesem Jahr wieder durchführen und freuen uns auf einen konstruktiven Meinungsaustausch mit unseren Mitgliedern“, so der Kreisvorsitzende Matthias Reuber.

Die Teilnehmer der Zukunftskonferenz, die auch als Ideenwerkstatt dienen soll, erwartet fünf verschiedene Thementische. Neben innerparteilichen Themen wie der Frage was die CDU ausmacht, stehen auch tagesaktuelle politische Themen wie die Frage nach Wegen aus der Energiekrise auf der Tagesordnung. Dabei wird jedes Mitglied die Gelegenheit haben, sich in diesen Zukunftsprozess jeden Themas direkt einzubringen. Im Anschluss werden die Zusammenfassungen der Ergebnisse vorgestellt und miteinander diskutiert.

„Als Gast konnten wir den Generalsekretär der Landes-CDU Gordon Schnieder gewinnen. Er wird von seiner Arbeit in Mainz und insbesondere über den Transformationsprozess der Landespartei berichten“, freut sich Kreisvorsitzender Matthias Reuber. Nach seinem Impulsvortrag wird Schnieder auch aktiv als Pate eines Thementisches mitarbeiten und mit den Mitgliedern mitdiskutieren.