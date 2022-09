Veröffentlicht am 14. September 2022 von wwa

KOBLENZ-REMAGEN – Tag der Mathematik am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz lädt am 21. September Interessierte ein

Am Mittwoch, 21. September 2022, öffnet der RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz von 9 bis 13 Uhr seine Türen zum Tag der Mathematik, der in diesem Jahr mit einem besonderen Fokus auf der Wirtschaftsmathematik in der Joseph-Rovan-Allee 2 in Remagen stattfindet. An diesem Tag haben alle Studieninteressierten, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte sowie alle anderen Neugierigen die Möglichkeit, Hochschulluft zu schnuppern. Dabei können sie einen Eindruck vom vielfältigen und zukunftsträchtigen Studienfeld der Mathematik sowie deren Anwendung in Wirtschaft, Forschung und industrieller Praxis gewinnen. Auf die Gäste warten interessante Vorträge und Mitmachangebote. Die Teilnahme ist kostenlos. Schulklassen werden gebeten, sich zuvor per Email an neuhaeuser@hs-koblenz.de anzumelden.

Spannende Vorträge aus der Wirtschaftsmathematik zeigen die Studieninhalte, Voraussetzungen und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der angewandten Mathematik. Unter anderem spricht Dr. Denise Welsch über „Zeitreihenmodelle bei der Umsatzprognose in der Versicherungsbranche“, bevor Prof. Dr. Claus Neidhardt einen Vortrag mit dem Titel „Stirb an einem anderen Tag: Sterblichkeitsentwicklung in Westdeutschland“ hält. Marvin Zorn, Absolvent der Wirtschaftsmathematik, lässt das Publikum an seinen Erfahrungen teilhaben. Mitmachaktionen des Ada-Lovelace-Projektes, das junge Frauen für mathematisch-technische Berufe begeistert, führen spielerisch in die Welt der Zahlen und Knobeleien.

Ein Rundgang stellt den RheinAhrCampus mit seinen modernen Laboren und Hörsälen vor. Zudem lässt der Tag der Mathematik viel Raum, sich mit Professorinnen und Professoren, Studierenden, Absolvierenden und Mentorinnen auszutauschen und diese mit Fragen zu löchern. Auch besteht die Gelegenheit zum Mittagessen in der Mensa. Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.hs-koblenz.de/mathetag.