Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

ASBACH – Diebstahl eines E-Bike in Asbach

Montagnachmittag, 12. September 2022, ist im Zeitraum zwischen 15:15 und 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Asbach ein E-Bike gestohlen worden. Das blaue Damenfahrrad, ein E-Bike Velo de Ville CEB80, war im Tatzeitraum an einem Verkehrsschild auf dem Bürgersteig mit einem Fahrradschloss gesichert. Das Fahrrad wurde mitsamt dem Fahrradschloss entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei