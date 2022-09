Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

ROSSBACH – Verkehrsunfallflucht in Roßbach (Wied)

Am Montagnachmittag, 12. September 2022, kam es im Zeitraum zwischen 13:45 und 15:00 Uhr in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, beschädigte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten VW Polo einer Frau im Bereich der Fahrerseite. Am PKW wurden rote Lackspuren vom PKW des Unfallverursachers gesichert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei