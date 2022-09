Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfallflucht in Willroth – Gartenzaun beschädigt

Am frühen Montagabend, 12. September 2022, ist im Zeitraum zwischen 18:00 und 19:30 Uhr in Willroth, Neue Straße, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gartenzaun beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei