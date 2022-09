Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

BETZDORF – Auf Betzdorfer Rummel Handy geraubt

Eine männliche Person befand sich am Samstag, 10. September 2022, gegen 0 Uhr mit einem Bekannten auf dem Rummel in Betzdorf. Auf dem Kirmesplatz kam ihnen eine etwa zehnköpfige Gruppe entgegen. Die Person wurde aus der Gruppe heraus angerempelt. Im weiteren Verlauf wurde ihr mit der Faust gegen die Schläfe und in den Bauch geschlagen. Am Boden liegend wurde ihr dann das Handy, ein IPhone 13 Pro Max, Farbe Grün, entwendet. Es soll sich bei der Gruppe um Männer im Alter von 24 bis 25 Jahre gehandelt haben. Hinweise zu dem Raub oder zur Personengruppe bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei