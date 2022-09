Veröffentlicht am 14. September 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreis saniert neun Schulen für 1,8 Millionen Euro – Neue Fassaden, Dächer, Toiletten und Fachräume – Energetische Gesichtspunkte immer im Blick

Die Sommerferien sind vorbei und in den Schulen im Landkreis Neuwied herrscht wieder reges Treiben. Ruhig war es in den vergangenen sechs Wochen allerdings längst nicht in allen Schulen. Die unterrichtsfreie Zeit in den Sommerferien nutzte der Landkreis Neuwied wie in jedem Jahr, um an Gebäuden Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. „Alle Baumaßnahmen, die den Unterricht zu sehr beeinflussen, versuchen wir, möglichst in die Ferienzeit zu legen“, erklärt Schuldezernent Michael Mahlert. „Immer gelingt das zwar nicht, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Immobilienmanagement des Kreises tun ihr Bestes“, unterstreicht er.

In diesem Jahr wurden an neun Schulen in Trägerschaft des Kreises Maßnahmen durchgeführt. In Neuwied profitierten davon die Robert-Krups-Schule (Sanierung der Fenster und der Fassade), die Carmen-Sylva-Schule (Generalsanierung und Fassadenerneuerung), die IGS Johanna-Loewenherz (Sanierung von Klassenräumen) und die Carl-Orff-Schule (Erneuerung des Pflegeraumes). In Neustadt erfolgte am Wiedtal-Gymnasium die Sanierung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume und in der „Realschule plus“ die Sanierung der Schülertoiletten. In Linz erhielt die Robert-Koch-Schule ein neues Dach und einen neuen Boden in der Turnhalle, und in Waldbreitbach wurden die Fenster im Atrium erneuert und die angrenzenden Flure saniert.

Von den insgesamt knapp zehn Millionen Euro, die der Landkreis Neuwied im laufenden Jahr für Bau- und Sanierungsmaßnahmen veranschlagt hat, wurden hierfür in den Sommerferien circa 1,8 Millionen Euro ausgegeben.

Die spektakulärste Baustelle in diesem Jahr war wohl die Robert-Koch-Schule Linz, wo die Arbeiten an dem eingesetzten Kran und dem Gerüst schon von weitem erkennbar waren. Nachdem in den letzten Jahren diverse Abdichtungsmaßnahmen an dem 60 Jahre alten Dach durchgeführt wurden, wurde dieses jetzt bis auf den Stahlbeton zurückgebaut und erhielt eine Dämmung und eine Eindeckung mit Aluminiumstehfalztafeln. „Bei unseren Bau- und Sanierungsmaßnahmen planen wir immer auch unter energetischen Gesichtspunkten,“ betont Immobilienmanager Rüdiger David. Mit der Dachsanierung in Linz werde nicht nur eine optimale Dämmung erzielt, sondern die Dachkonstruktion ermöglicht auch die Installation einer Photovoltaikanlage. „Dadurch werden wir unabhängiger von fossilen Brennstoffen und sparen jährlich etwa 11,7 Tonnen Kohlendioxid,“ ergänzt Michael Mahlert.