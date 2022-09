Veröffentlicht am 15. September 2022 von wwa

KOBLENZ – Workshop über Balkon-Solarmodule am 18. September in Antweiler/Müsch

In Zeiten steigender Energiepreise denken viele Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer über die Installation einer Solaranlage nach. Doch auch in Mietwohnungen lassen sich mit der Kraft der Sonne die Energiekosten senken: „Balkon-Solarmodule – Strom vom eigenen Balkon“ ist der Titel eines zweistündigen Workshops, den die Hochschule Koblenz am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Antweiler kostenlos anbietet. Von Prof. Dr. Johannes Stolz und seinem Team erfahren die Teilnehmenden, wie man selbst eine Balkon-PV-Anlage aufbaut, einrichtet und auch sicher betreibt. Der Mitmach-Workshop ist teilnehmerbegrenzt, da nur begrenztes Material zur Verfügung steht. Daher ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über vde@hs-koblenz.de möglich. Bei großem Interesse werden am gleichen Tag weitere Workshops angeboten.