Veröffentlicht am 14. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Matthias Reuber unterstützt Bürgermeisterkandidat Ralf Lindenpütz

Der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber unterstützt die Kandidatur von Ralf Lindenpütz für die Altenkirchener Bürgermeisterwahl am 18 September. „Auftakt 2030, so heißt das Programm von Ralf Lindenpütz und ich finde, Ralf hat klare und zukunftsweisende Vorstellungen für Altenkirchen, von der Belebung der Innenstadt über die verstärkte Zusammenarbeit mit den Vereinen und Kulturtreibenden bis hin zu digitalem Ausbau und Infrastruktur. Ich bin mir sicher, er wird stets ein offenes Ohr haben für alle Themen die Altenkirchen in naher Zukunft beschäftigen werden. Ich würde mich freuen, wenn am Sonntag viele Altenkirchener Bürger Ralf Lindenpütz durch ihre Stimme unterstützen und so gemeinsam der „Auftakt 2030“ gestartet werden kann, so Matthias Reuber.“