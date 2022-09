Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fantastischer Start der Senioren des BCA in die neue Saison!

Beim Auftaktspiel am Sonntag, den 11.September gelang unserer Mannschaft im ersten Spiel direkt der erste Sieg mit 5:3 gegen den SV Vettelschoß. Das erste Herrendoppel, gespielt von Colin Thiel und Nicky Abegunewardene, konnte souverän gewonnen werden. Im Zweiten unterlagen Daniel Berker und Stephan Hoffmann leider knapp. Jedoch zeigte Daniel in seinem Einzel über drei Sätze trotz der extrem knappen Niederlage bemerkenswerten Einsatz. Alwina Boiko und Colin konnten bei ihren Einzeln ihre Gegner jeweils in zwei Sätzen besiegen. Robin Krämer verlor sein Einzel leider knapp, lieferte für seine jungen Jahre aber einen sehr starken Auftritt.

Im Mixed gelang Nina Fetter und Nicky ebenfalls ein Sieg über zwei Sätze. Das Damendoppel wurde direkt durch Nichtantreten gewonnen. Wir finden uns mit diesem Spitzenergebnis jetzt auf dem dritten Platz in der Regionalliga Nord wieder und gehen gestärkt in die nächsten Spiele! Vereinsbericht – (aki) Foto: BCA

Foto: Daniel Deckelmann, Daniel Berker, Stephan Hoffmann, Colin Thiel, Nicky Abegunewardene, Kathrin Pfeiffer, Nina Hoffmann, Alwina Boiko, Robin Krämer