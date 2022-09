Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

BETZDORF – „Oh Gott, die Türken integrieren sich!“ – Theateraufführung am 25. September in Betzdorf

Der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Altenkirchen bringt in Kooperation mit dem Moscheeverein und dem Familienverein Betzdorf ein spannendes Theaterstück auf die Bühne der Stadthalle Betzdorf: „Oh Gott, die Türken integrieren sich!“ heißt es am 25. September, 15 Uhr, in der Betzdorfer Stadthalle (Hellerstraße 30).

Das neue Stück vom „theater ulüm“ ist in deutscher Sprache und es besteht aus vier Episoden. Die veränderten Lebensgewohnheiten der in Deutschland lebenden türkischen Immigranten nach fünfzig Jahren Immigration werden hier genauso aufs Korn genommen wie die Doppelmoral der türkischen Männergesellschaft und der Politiker in Sachen EU-Beitritt der Türkei. Der Eintritt kostet 3 Euro, der gesamte Erlös wird an die Tafeln im Landkreis gespendet.

Informationen und Tickets sind unter folgenden Telefonnummern zu erhalten: Necmettin Aydin (01751984393), Ahmet Öcal (0170 2761474), Yusuf Kalayci (0175 3234101), Havva Cetinkaya (0177 7509763) und Aziz Ata (01577 9702310)