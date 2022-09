Veröffentlicht am 13. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Flohmarkt: Gebühren bleiben mit 2,50 Euro pro Meter gering

Am Samstag, 17 September, ist wieder Flohmarkt-Zeit in der Neuwieder Fußgängerzone – und zwar von 7 bis 16 Uhr. Der Aufbau beginnt ab 6 Uhr, der Abbau der Stände ist vor 16 Uhr nicht möglich, gegen 18 Uhr dürften die letzten Beschicker das Gelände an der Langendorfer Straße und Schlossstraße verlassen haben.

Teilnehmen kann jeder. Die Gebühren betragen für nichtgewerbliche Flohmarktstände für die ersten drei laufenden Meter 2,50 Euro pro Meter, ab dem vierten Meter erhöht sich die Gebühr auf 5 Euro je Meter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Merkblatt mit allen Informationen steht zum Download bereit unter www.neuwied.de/flohmarkt.html.