Der Grüne Ortsverband beglückwünscht Frank Becker zu seiner Wahl als Verbandsgemeindebürgermeister. „Wir hoffen auf frischen Wind und bieten unsere konstruktive Zusammenarbeit an, wenn es darum geht die Verbandsgemeinde zukunftsfest zu gestalten.“ so Holger Wolf Vorsitzender des OV Unkel-Linz-Bad Hönningen.

Der Grüne Ortsverband erwartet vom neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz, dass Klimaschutz als Querschnittsaufgabe gedacht wird und dieser somit bei allen zu treffenden Entscheidungen ins Zentrum rückt.

Die Grünen sprechen sich für ein Mobilitätskonzept in der Verbandsgemeinde aus, dass eine gute Anbindung aller Ortsgemeinden gewährleistet, und breite Möglichkeiten bietet das Auto so oft wie möglich stehen zu lassen. Dazu gehört ein Angebot von E-Bikes und Ladestationen seitens der Verbandsgemeinde in Kombination mit einem ausgebauten Radwegekonzept sowie ein Ausbau elektrifizierter Bürgerfahrdienste, welche den Bedarf aller Generationen abdecken. Für die Grünen steht dabei der Share-Gedanke und eine bezahlbare klimaneutrale Mobilität im Vordergrund. Digitale Konzepte bieten die Möglichkeiten die Qualität des Mobilitätsangebots zu verbessern als auch einen barrierefreien Zugang zu den Bürgerdiensten unkompliziert zu ermöglichen.

Das Bauwesen der Verbandsgemeinde muss entscheidend an Klimaschutzaspekten ausgerichtet werden. Wir fordern die Gestaltung von Flächennutzungsplänen, in denen etwa dem Hochwasserschutz und Artenschutz ein zentraler Stellenwert zugewiesen wird. Es muss eine gemeinsame Strategie zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden entwickelt werden, die weiterer Flächenversieglung einen Riegel vorschiebt und unsere Verbandsgemeinde zugleich attraktiv für neu Zuziehende und nachhaltigen Tourismus macht.

Ein Klimaschutzmanager sollte mit klaren Aufgaben betraut werden und gerade jetzt eine nachhaltige Energieberatung für alle Bürger in die Hand nehmen. Erneuerbare Energie wie Solaranlagen auf jedem (öffentlichen) Dach und Artenvielfalt in jedem Vorgarten müssen fossile Energieträger und Schottergärten ablösen. Die Verwaltung hat hier eine Vorbildfunktion.

Dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen können nur dann gelingen, wenn sie sozial ausgestaltet sind und die Bürger mitnehmen. Daher müssen Flächennutzungspläne nicht nur auf ökologische Gesichtspunkte Rücksicht nehmen, sondern auch einen Rahmen für sozialen Wohnungsbau schaffen.

„In der Politik der Verbandsgemeinde müssen alle Generationen Gehör finden. Gerade die Jugend als Zukunft unserer Verbandsgemeinde sollte daher in die Politik des neuen Bürgermeisters entscheidend einbezogen werden. Wir erwarten etwa eine substantielle Unterstützung der neuen Jugendvertretung der Verbandsgemeinde Linz und die Schaffung von Freizeitangeboten, die zielgerichtet auf die Bedürfnisse der Jugend eingehen.“ so Thorben Thieme Mitglied des Grünen Ortsverbands aus Vettelschoß.

„Der Erhalt einer ortsnahen qualitativ hochwertigen Pflege und medizinischen Versorgung ist eine weitere wichtige Zukunftsausgabe, an der wir Grünen die Arbeit des neuen Bürgermeisters messen werden. Dazu gehört auch die Wiederherstellung einer wohnortnahen Geburtshilfe. Wir Grüne erwarten eine Berücksichtigung unserer Positionen in der Arbeit von Frank Becker und hoffen auf eine gute, zielorientierte Zusammenarbeit mit ihm.“ so Holger Wolf.