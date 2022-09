Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

UNKEL – Junger Mann rastet aus und verprügelt seine Mutter

Samstagmorgen. 10. September 2022, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in Unkel-Scheuren. Eine Familienangehörige informierte die Linzer Polizeiinspektion, dass ihr 20-jähriger Bruder widerrechtlich in das Haus eingedrungen sei und im Anschluss die Mutter verprügelte und gegen den Kopf trat. Bereits zuvor war der junge Mann an seinem Elternhaus erschienen, verhielt sich hier aber, nach Angaben der Beteiligten, kooperativ. Aufgrund dessen fuhr die Mutter zunächst ihren Sohn zu einem Einkauf, während der Fahrt fing der Junge an seine Mutter zu beschimpfen, so dass sie ihn aus dem Fahrzeug ließ.

Gegen 11:20 Uhr erschien er dann wieder an seinem Elternhaus, verschaffte sich Zugang über die Terrasse und verprügelte seine Mutter. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete er. Eine zunächst eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Am frühen Nachmittag konnte der Mann von der Polizei in Tatortnähe gestellt und einer Fachklinik zugeführt werden. Quelle: Polizei