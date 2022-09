Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall im Barbaratunnel in Betzdorf

Samstagmittag, 10. September 2022, kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einfahrt zum Barbaratunnel in Betzdorf. Auf der regennassen Fahrbahn geriet der aus Fahrtrichtung Innenstadt kommende 40-jährige Fahrer eines Opel Astra infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, so dass er auf die Fahrspur des aus Fahrtrichtung Alsdorfs kommenden Verkehrs geriet, kollidierte mit dem Audi Q5 eines 55-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei