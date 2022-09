Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfallflucht in Höhr-Grenzhausen

Ein, in der Friedrichstraße, Ecke Schneebergstraße in Höhr-Grenzhausen geparkter, blauer Opel Astra wurde im Zeitraum zwischen Freitag- bis Samstagabend, 09 und 10. September 2022, von einem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02624-94020 mit der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei