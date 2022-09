Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

WISSEN – Bayerischer Abend im Kulturwerk Wissen

Endlich wieder „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ im Wissener Kulturwerk. Nach einer Unterbrechung aus bekannten Gründen ging am Samstag der 27. Bayerische Abend über die Bühne. Unter einem weiss-blauen Himmel tummelten sich zahlreiche Feierlustige – die Damen überwiegend im feschen Dirndl nach dem Vorbild ihrer Geschlechtsgenossinnen süddeutscher Landen – einige Herren sogar in einer mehr oder weniger echten Krachledernen.

Von Beginn an zeigten sich die „Dicken Backen“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker in bester Spiellaune und schob die Stimmung mächtig an. Bei der Begrüßung durch Alexandra Reifenrath als Vorsitzende der Kapelle kam starker Beifall auf, denn sie bedankte sich in aller Form für die Leistung der Wehrleute in den vergangenen Wochen: „Die vielen Einsätze bei Bränden haben wieder unter Beweis gestellt, dass Ihr unverzichtbar seid!“

David Musall, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, freute sich über den regen Betrieb im Kulturwerk und wünschte den Besuchern einen schönen Abend. Als besondere Gäste wurden noch unter anderem Landrat Dr. Peter Enders, Bürgermeister Berno Neuhoff mit den Beigeordneten, Brand- und Katastrophenschutzinspektor Ralf Schwarzbach und die Angehörigen benachbarter Feuerwehren willkommen geheißen.

Großes Lob gab es für die Gemeinschaft der Feuerwehr Wissen und die Kapelle als Veranstalter. Man zeigte sich auch nach der Zwangsunterbrechung als perfekt eingespieltes Team und sorgte für eine zufriedenstellende Bewirtung der Gäste. Hax`n mit Kraut oder Leberkäs, dazu original bayerisches Bier ließen keine Wünsche offen. Christoph Becker und seine Leute stimmten die schönsten Stücke wie „In München steht ein Hofbräuhaus“, den „Kammbläsermarsch“ oder „Die Vogelwiese“ an. Den traditionellen Fassanstich bewerkstelligte der Bürgermeister ohne Probleme und so war der Gemütlichkeit keine Grenze gesetzt. Zu später Stunde luden die „Brandeck-Buam“ noch zum Tanz ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis