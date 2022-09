Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

KOBLENZ – 75 Jahre DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz – ein unvergessliches Jubiläum

2022 ist das Jahr des rheinland-pfälzischen Roten Kreuzes: Wir feiern unser 75-jähriges Jubiläum. Der offizielle Festakt mit Ehrungen und Stationen zur 75-jährigen Geschichte, vorgetragen von Schauspielern fand in Koblenz statt. Seit über 75 Jahren steht das rheinland-pfälzische Rote Kreuz an der Seite der rheinland-pfälzischen Bevölkerung. Seit über 75 Jahren ist das Rote Kreuz als Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation fester Partner für Politik und in der Gesellschaft.

„Seit 75 Jahren bietet der DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz den Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes in der Region ein gemeinsames Dach. Schnelle Hilfe, wo immer sie gebraucht wird, und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit sichern, das zeichnet das DRK in Rheinland-Pfalz besonders aus, sei es durch die Ausbildung von Fachkräften, die Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt oder die Erprobung neuer Technologien. Ich gratuliere herzlich zu diesem Jubiläum“, sagte Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des DRK-Bundesverbandes.

„Wir freuen uns heute gemeinsam mit vielen Rotkreuzler und geladenen Gästen dieses besondere Ereignis zu feiern. Die Stärke des rheinland-pfälzischen Roten Kreuzes wird insbesondere auch heute in der engen Verzahnung des Landesverbandes mit seinen Bezirks- und Kreisverbänden sowie Ortsvereinen deutlich. Gemeinsam sind wir in der Lage flexibel und einheitlich auf die Krisen und Herausforderungen und Krisen unserer Zeit wie die Flüchtlingskrise 2015, die seit 2020 andauernde Corona-Pandemie, die Hochwasserkatastrophe oder den leider weiter andauernden Ukraine-Konflikt zu reagieren.“ sagte Rainer Kaul, Präsident des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. „Ich danke allen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden, ohne die solch ein Jubiläum nicht möglich wäre. Danke für das Helfen, das Dasein, das gemeinsame Durchalten und einander zu verstehen. Danke für das Weitermachen und an einem Strang ziehen“, so Kaul.

„Es ist ein wunderbares Ereignis, dass wir heute an unserem Ursprungsort Koblenz zusammenkommen, wo der DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz 1947 gegründet wurde. Im selben Jahr entstand auch das Land Rheinland-Pfalz neu, ein Jahr später, 1948, folgte die Gründung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Koblenzer Rittersturz, sowie 1950 die Neugründung des bundesweiten Deutschen Roten Kreuzes. Koblenz ist für das Rote Kreuz politisch und für die Entwicklung der landesweiten und regionalen DRK-Verbände bedeutungsvoll. Nicht zuletzt schreiben unsere rheinland-pfälzischen DRK-Bezirks- und Kreisverbände sowie DRK-Ortsvereine jeden Tag aufs Neue Rotkreuzgeschichte. Danke an alle für das großartige Engagement in unterschiedlichen und sehr vielfältigen Bereichen“, betonte Rainer Kaul, Präsident des DRK-Landeverbandes Rheinland-Pfalz.

„Besonders sichtbar wurde die unverzichtbare Arbeit des DRK in den Krisensituationen der vergangenen Jahre. Während der Corona-Pandemie und bei der Bewältigung der Folgen der Flut im Ahrtal und in der Eifel zeigte sich der herausragende Einsatz des DRK für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Die beispielhafte Solidarität innerhalb der Rotkreuzfamilie beeindruckt mich tief. Allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRK in Rheinland-Pfalz gratuliere ich ganz herzlich zum Jubiläum und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft für Ihre wertvolle Arbeit. Wir sind dankbar, dass wir uns auf Sie verlassen können“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz.

Seit nunmehr 75 Jahren ist der DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband ein starker Partner in Krisenzeiten und im Alltag der rheinlandpfälzischen Bevölkerung. Mit Rettungsdienst, Erste Hilfe, Alten-, Kinder- und Jugendhilfe, Blutspende, Gesundheitsversorgung, Katastrophenschutz ist der Verband, egal ob ehren- oder hauptamtlich, im Zeichen der Menschlichkeit immer verlässlich füreinander da. Diese Erlebnisse teilte auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner: „Die Situation der Flüchtlinge 2015, die seit 2020 andauernde Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe 2021 – das alles stellt das DRK vor ständig neue Herausforderungen. Der schreckliche Krieg in der Ukraine schockt uns alle. Auch dort ist das DRK gefragt, das rote Kreuz auf dem weißen Feld ist besonders in diesen Regionen wieder einmal ein Symbol für Hilfe.“

Der Festakt wurde abgerundet durch den »Markt der Rotkreuz-Möglichkeiten« auf zentralen Plätzen in der Koblenzer Innenstadt. Diese waren thematisch auf die sieben Grundsätze (Menschlichkeit, Neutralität, Freiwilligkeit, Universalität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Einheit) des Roten Kreuzes ausgerichtet. Es präsentierten sich: Die Bereitschaften mit den Fachdiensten Bergwacht, Rettungshunde, Kreisauskunftsbüro, Verpflegung, Betreuung, Information und Kommunikation sowie Psychosoziale Notfallversorgung, die Wasserwacht, das Jugendrotkreuz und der Blutspendedienst. Auch dabei: das Informations- und Technologiecenter, die Wohlfahrt- und Sozialarbeit mit den Teams »Kinder, Jugend und Familie«, »Altenhilfe, Demografie und Gesundheit«, »Soziale Hilfen und Soziales Ehrenamt« sowie das Team Freiwilligendienste. Auch das DRK-Bildungsinstitut, der Rettungsdienst, die Private Berufsbildende Schule Alzey, der Bereich »Impfen«, der Kreisverband Koblenz und die Landesgeschäftsstelle präsentierten sich der interessierten Bevölkerung.

Am Samstag erwartete die Besucher und Rotkreuzler eine DRK Rallye, bei der alle ihr Wissen rund ums Rote Kreuz unter Beweis stellen konnten. Jeder erhielt eine Stempelkarte (an einem beliebigen Stand) und machte sich auf den Weg entlang der Stände mit insgesamt 14 Mitmachaktionen mit Quizzen, DRK-Jeopardy, einem Rollstuhlparcours, Wurfspielen und vielem mehr. Wenn die Stempelkarte voll war, winken Preise für alle. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete ein rotkreuzinternes Zusammensein in Koblenz. (kab) Fotos: Marcus Steinbrücker/Mainz