Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Jetzt geht es um Stimmen für den Publikumspreis – Erwin Rüddel: Zwei Vereine aus dem Kreis beim Deutschen Engagementpreis

„Mit dem TV 1882 Linz e.V. und ‚Gemeinsam für Vielfalt e.V.‘ in Unkel gibt es im Kreis Neuwied zwei herausragende Vereine, die erfolgreich am Deutschen Engagementpreis 2022 teilgenommen haben und die jetzt noch auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis hoffen dürfen“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Beide Vereine zeichnen sich, so der Parlamentarier weiter, durch großartiges ehrenamtliches Engagement aus. „Dass beim TV Linz Sport die große Leidenschaft ist, zeigt sich immer wieder“, so der selbst erfolgreich Sport treibende Bundestagsabgeordnete.

Der TV Linz ist bestrebt für jedes Alter und jede Zielsetzung ein passendes sportliches Angebot bereitzuhalten, egal ob Spiel, Turnen, Fitness oder gesundheitsorientiertes Training.

Dazu stehen qualifizierte Übungsleiter sowie eine gute Geräteausstattung bereit, denn alle Sportangebote sind breitensportlich ausgerichtet. „Wir versuchen jeden Sportler individuell zu fördern und weiterzuentwickeln, Dabei stehen Spaß und gemeinschaftliches Miteinander immer im Fokus“, heißt es von Vereinsseite.

Beim TV 1882 Linz e.V. handelt es sich um den ältesten Sportverein der Bunten Stadt am Rhein. Fast 600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nehmen das breitgefächerte Angebot des Turnvereins wahr, der auch durch Offenheit und Freundlichkeit einen guten Ruf erworben hat.

Großen Anteil am Erfolg und guten Ruf des TV Linz haben die dort ehrenamtlich Tätigen. „Das ehrenamtliche Engagement ist auch gerade in Sportvereinen unverzichtbar. Unsere Sportvereine leben gerade durch dieses Engagement“, weiß Erwin Rüddel auch als Vorsitzender der LG Rhein-Wied.

Beim Deutschen Engagementpreis 2022 hat der TV 1882 Linz e.V. erfolgreich in den Kategorien Ältere Menschen, Gesundheit und Sport abgeschnitten. „Gerade auch solche Erfolge stärken das Bewusstsein im und für den Verein“, merkt der Gesundheitsexperte der Union im Deutschen Bundestag an.

Auf einer anderen Ebene fungiert der in Zusammenhang mit dem Bürgerpark Unkel stehende Verein „Gemeinsam für Vielfalt e.V.“, für den der Name Programm ist. „Wir bringen Menschen in ihrer Vielfalt zusammen, wie Jung und Alt, Neu- und Altbürger, Menschen mit und ohne Handicaps, Menschen ohne finanzielle Sorgen und solche mit kleinem Geldbeutel sowie Bewohner aus der Mitte der Gesellschaft und solche, die eher am Rande stehen, heißt es.

„Gemeinsam für Vielfalt e.V.“ sorgt für Begegnung und Austausch. Auf diese Weise werden Toleranz und Akzeptanz für unterschiedliche Lebensläufe und Einstellungen gefördert, was man braucht, damit ein lebendiges Miteinander entstehen und funktionieren kann. Dafür sieht der Verein den im ehemaligen Freibad Unkel entstandenen Bürgerpark als idealen Ort. Mit den Bildungsangeboten wird aber auch zu den Menschen direkt gegangen: in Schulen, Vereinsheime und Kirchen. Beim Deutschen Engagementpreis 2022 erfolgreich war „Gemeinsam für Vielfalt e.V.“ in der Sparte „Kinder und Jugendliche“.

„Es ist absolut anerkennungs- und lobenswert, dass mit dem TV 1882 Linz und der Gemeinschaft für Vielfalt e.V. zwei Vereine aus dem Neuwieder Kreisgebiet erfolgreich am Deutschen Engagementpreis 2022 teilgenommen und die nun die Chance auf den hoch dotierten Publikumspreis haben. Dazu können Bürgerinnen und Bürger noch bis 19. Oktober 2022 mittels eines öffentlichen Online-Votings auf der Website www.deutscher.engagementprei.de ihre Stimmen abgeben. Beiden Vereinen wünsche ich dazu viel Glück und Erfolg“, bekräftigt Erwin Rüddel.