Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

NEITERSEN – Filmvorführung „Wein weiblich“ – Vier mutige Frauen, ein weinverrückter Brite und eine Kultur im Wandel

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einem Filmabend am Dienstag, 18. Oktober 2022 in der Wied-Scala in Neitersen. Einlass 18 Uhr ein. „Wein weiblich“ erzählt die Geschichte eines Generationenwechsels zwischen großen handwerklichen Traditionen und dem Mut junger Frauen, die Weinbranche nachhaltig zu verändern. Die Welt einer Winzerin ist den meisten Menschen unbekannt und nur schwer vorstellbar. Dieser Film zeigt hautnah und ungeschminkt den Alltag erfolgreicher Frauen in einer Branche, die lange Zeit durch männliche Dominanz geprägt war.

Vier Winzerinnen trauen sich mit ihrem verrückt-genialen Leben auf die Kinoleinwand. Regisseur Christoph Koch hat die Vier und den Weinkritiker Stuart Pigott über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Sie alle müssen einen neuen trockenen Riesling kreieren und so kommt der Zuschauer in den spannenden Genuss, vom Rebschnitt bis zur finalen Verkostung des fertigen Weins dabei zu sein.

Der Film macht es möglich tief in die Seele des weiblichen Weins einzutauchen und zu erleben, wie die Inspiration, Kraft und Leidenschaft dieser Frauen die Weinwelt verändern. Eine der Winzerinnen ist anwesend und es wird ein kleiner Imbiss gereicht. Anmeldung bis zum Dienstag, 11. Oktober 2022 bei Uta Räder 0151 50766877 oder Katja Haas 0160 99582238.