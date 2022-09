Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

OBERWAMBACH – Ersten von 1.000 Setzlingen in Oberwambach gepflanzt

Zum großen Pflanzabend hatte Michael Müller nach Oberwambach eingeladen. Die Aktion „Kühlwagen Wanderweg“, aktiviert von Michael Müller mit seinem Getränkevertrieb, verbuchte einen großen Erfolg. Johannes Kaspers von der Sparkasse Westerwald-Sieg überreichte einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die Ortsgemeinde Oberwambach.

Diese Spende ist im Rahmen der #kühlwagenwanderweg2022 Veranstaltung eingespielt worden. Die Sparkasse hatte zugesagt, für jeden Wanderer der mindestens fünf Stationen schafft, einen Pflanzbaum zu spenden. Das Resultat ließ sich durchaus sehen. 1.000 kleine Pflanzbäume kamen bei der Aktion zusammen. Die Teilnahme an der Kühlwagenwanderwegaktion durchaus ein großer Erfolg.

So trafen sich jetzt Michael Müller, Johannes Kaspers, Ortsbürgermeister Achim Ramseger und die Vorsitzende des Vereins „Wir in Wammisch“ Monika Mostafa am Gerätehaus, um das erste zarte Bäumchen auf dem Gelände vor dem Gerätehaus zu pflanzen. Von den 1.000 Euro werden in der Gemarkung Oberwambach in der kommenden Zeit noch 999 kleine Pflanzbäume gesetzt werden. Foto: Renate Wachow