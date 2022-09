Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ ist wieder erfolgreich beim Deutschen Engagementpreis – Erwin Rüddel: „Beispielgebende Einrichtung des Diakonischen Werks!“

„Das zum Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen gehörende Mehrgenerationenhaus ‚Mittendrin‘ ist beispielgebend in Engagement und Ehrenamt. Das hier gelebte Für- und Miteinander verdient höchste Anerkennung, was einmal mehr durch den Deutschen Engagementpreis 2022 hervorgehoben wird“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier weist darauf hin, dass auch im Landkreis Altenkirchen die Menschen im Ehrenamt eine tragende Säule sind: „Denn sie sind es, die das Zusammenleben alltäglich ein gehöriges Stück besser, gerechter, lebens- und auch liebenswerter machen. Das MGH ‚Mittendrin‘ ist da absolut beispielgebend, verdient höchsten Respekt und Anerkennung.“

Zu den Leitmaximen des Diakonischen Werks gehört die Zielvorstellung, grundsätzlich allen Menschen ein Ehrenamt zu ermöglichen. So wurden am MGH mit dem Projekt der Inklusiven Freiwilligenagentur von 2016 bis 2018 erstmals aktiv Menschen mit Beeinträchtigung zum ehrenamtlichen Engagement eingeladen. Wie das MGH selbst mitteilt, hatte die Idee Menschen mit Beeinträchtigungen, egal ob körperlich oder kognitiv, ehrenamtlich in die Organisation einzubinden, vielfältiges Potential und inhaltlich einen bereichernden Prozess zu Werten und rund um die Frage des „Gebens & Nehmens“ (Prinzip der Gegenseitigkeit) freigesetzt.

Dazu wird angeführt, dass in Beratungsstellen, wie der Suchtberatung und Suchtprävention Freiwillige die Fachberaterinnen und Fachberater ergänzen, wie durch Leitung von Angehörigengruppen und Führerscheinkursen/MPU-Vorbereitung. Im Betreuungsverein ergänzen durch den Betreuungsverein qualifizierte und angeleitete ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer mit Beeinträchtigung die Berufsbetreuerinnen und -betreuer.

Weiterhin bieten im MGH „Mittendrin“ Menschen mit Beeinträchtigung Freizeit-, Kreativ- und Bildungsangebote an, leiten Selbsthilfegruppen an und betreuen den Tagesbetrieb, beispielsweise mit Marktfrühstück, offenen Gesprächsgruppen. Zusätzlich bietet eine „Mobile Einsatzgruppe“ konkrete Hilfeleistungen in der Nachbarschaftshilfe, für Vereine oder Kirchengemeinden zum Beispiel bei Festen und Veranstaltungen an.

„Mit diesem hoch lobenswerten und effizienten Programm, welches das Ehrenamt in seiner Qualifizierung erlebbar macht, ist das MGH ‚Mittendrin‘ nach erfolgreicher Nominierung für den deutschen Engagementpreis 2022 ein vorbildlicher Bewerber und Anwärter auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis, über den bis zum 19. Oktober 2022 mittels eines öffentlichen Online-Votings auf Website des Deutschen Engagementpreises (www.deutscher-engagementpreis.de) abgestimmt werden kann. Dazu möchte ich explizit aufrufen, denn das MGH ‚Mittendrin‘ hat diesen Preis mehr als verdient“, bekräftigt Erwin Rüddel.