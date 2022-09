Veröffentlicht am 10. September 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Fahren ohne Versicherungsschutz in Bad Hönningen

In der Nacht zum Samstag, 10. September 2022, kam einer Streife der Linzer Polizeiinspektion in der Straße Am Höms ein Pkw entgegen, der augenscheinlich entsiegelt war. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Pkw-Fahrers stellte sich heraus, dass er den Pkw abgemeldet gekauft hatte und nun auf dem Weg zu einem in der Nähe bereitgestellten Autotransporter war, um den Pkw aufzuladen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei