STRASSENHAUS – Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Freitag, 09. September 2022, wurde im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 258 in der Gemarkung Anhausen durchgeführt. Es kam zu insgesamt 18 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Höhe von 70 km/h.

Im Zeitraum von 06:30 bis 08:45 Uhr wurden am Schulzentrum in Dierdorf Schulwegkontrollen und Kontrollen der eingesetzten Schulbusse durchgeführt. An einigen Bussen konnten geringe Mängel festgestellt werden, die die Sicherheit nicht beeinträchtigten. Es gab keine weiteren Beanstandungen.

Im Zeitraum von 18:00 bis 23:00 Uhr wurde auf der B 256 bei Güllesheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es kam zu insgesamt 32 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Höhe von 70 km/h. Quelle: Polizei