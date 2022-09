Veröffentlicht am 10. September 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Tageswohnungseinbruch in Buchholz (Westerwald)

Freitag, 09. September 2022, kam es im Zeitraum zwischen 07:05 und 13:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Buchholz (Westerwald). Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufbrechen einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich unbefugt Zutritt. Es wurden beide Wohnungen in dem Objekt durchsucht und Bargeld sowie Uhren entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei