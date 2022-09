Veröffentlicht am 10. September 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Die katholische Kirchengemeinde „St. Elisabeth“ Birken-Honigsessen feiert das 50-jährige Bestehen des örtlichen Jugendheims einschließlich Katholischer öffentlicher Bücherei (KöB).

Am Samstag, 10. September feiert die katholische Kirchengemeinde „St. Elisabeth“ Birken-Honigsessen das 50-jährige Bestehen des örtlichen Jugendheims einschließlich Katholischer öffentlicher Bücherei (KöB). Für fünf Jahre hatte zunächst die Haushälterin des damaligen Pfarrers Stams, Frau Tissen, die Leitung der Bücherei übernommen. Erika Kalkert war von Beginn an aktiv dabei. Nach dem Weggang des Geistlichen übernahm sie die beliebte Einrichtung in Eigenverantwortung. Die Bücherei steht unabhängig von einer konfessionellen Bindung allen Einwohnern von Birken-Honigsessen kostenlos zur Verfügung. Insgesamt rund 4500 Medien erfüllen viele Wünsche von Jung und Alt. Zudem hat man mehrere Zeitschriften abonniert. Mit der örtlichen Kindertagesstätte sowie den Grundschulen Birken-Honigsessen und Katzwinkel gibt es eine enge Zusammenarbeit.

Auch die Aktion „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ findet starken Anklang. Insgesamt zählt das Büchereiteam vierzehn hoch engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen unter der Leitung von Erika Kalkert und Monika Demmer. Frau Kalkert möchte ihre Tätigkeit, die ihr immer sehr am Herzen lag, allerdings nach 50 erfolgreichen Jahren aufgeben. Aus Anlaß des Jubiläums findet unter anderem ein Büchereiquiz für Kinder statt. Die Fragebögen dazu liegen schon am Samstagnachmittag aus. Die Feier beginnt um 16 Uhr mit einem Familienwortgottesdienst. Anschließend startet ein buntes Rahmenprogramm auf dem Kirchplatz. Vorbereitet hat man allerhand für alle Altersstufen. (bt) Foto: Bernhard Theis

Foto: Das katholische Jugendheim von Birken-Honigsessen einschließlich Bücherei blickt auf 50 Jahre ihres Bestehens zurück. Der Samstag steht deshalb im Zeichen einer Feierstunde. Hier sind Pfarrheim und Kirche auf einem Luftbild vom Sommer 2002 zu sehen.