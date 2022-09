Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bridge für Einsteiger und Mundharmonika für Fortgeschrittene: Neue Angebote der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule informiert über zwei aktuelle Angebote: Sie bietet in Altenkirchen einen Bridgekurs für Einsteiger ab Donnerstag, 22. September, an. Bridge gilt als faszinierendes Kartenspiel mit 52 Karten für vier Personen. Das in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wenig verbreitete Spiel trainiert die grauen Hirnzellen, steigert die Konzentrationsfähigkeit und macht in netter Gesellschaft viel Freude. Das Spektrum reicht von einer geistig anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung bis zu hochsportiven und damit mathematischen Ansätzen. Der Kurs unter der Leitung von Claudia Bahlo-Nickel mit zehn Terminen findet immer donnerstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 60 Euro.

Am Freitag, 23. September, startet ein Aufbaukurs im Mundharmonikaspiel. Eine Mundharmonika passt in jede Hosen- oder Handtasche und findet als Melodie- und Begleitinstrument weite Verbreitung – von der Volksmusik bis hin zu Blues, Rock und Pop. Der Aufbaukurs richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersstufen, die bereits flott nach Strichen und Punkten spielen können und mit der Technik des Einzelton-Spielens vertraut sind. Es wird mit Bluesharps in den bereits bekannten Tonarten C-Dur und G-Dur gespielt. Mit der Einführung der Bluesharp in der Tonart Bb wird das Spektrum der Möglichkeiten, in unterschiedlichsten Stilrichtungen zu musizieren erweitert: Schlager, Oldies, Folk, Blues, Swing, Melodien aus Musical und Oper. Es wird mit der diatonischen Mundharmonika (Richter-Stimmung) mit zehn ungeteilten Löchern (Kanälen) gespielt. Die Instrumente verschiedener Preisklassen können auch bei Dozentin Reinhild Weyrich erworben werden. Der Kurs in Altenkirchen umfasst fünf Termine, jeweils freitags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr, die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 41 Euro. Informationen und Anmeldungen zu beiden Angeboten: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de