Veröffentlicht am 10. September 2022 von wwa

HASSELBACH – Sommer- und Familienfest bald Tradition

Der Ortsverband der Grünen Altenkirchen-Flammersfeld lud am letzten Sonntag der Ferien zum Sommer- und Familienfest nach Hasselbach ein. Die Stimmung war gelöst und alle sind sich einig, es auch im nächsten Jahr durchzuführen. Bei sommerlichen Temperaturen saßen Mitglieder des Grünen Ortsverbandes und Interessierte beisammen. Die Kinder konnten sich auf dem angrenzenden Fußballfeld und dem Spielplatz austoben, während die Erwachsenen bei einem Stück Kuchen über dies und das plauderten. In gelöster Stimmung wurde diskutiert, gelacht und neue Ideen für die Region ausgetauscht.

So wurde nochmal auf die bevorstehende Fahrrad-Demo in Altenkirchen hingewiesen, die am 16. September stattfindet. Von der Initiative B 414 ins Leben gerufen, macht die Fahrraddemo auf fehlende Radwege aufmerksam, und fordern mehr, bessere und sicherere Fahrradwege. Dies ist auch ein wichtiges Anliegen der Grünen, die die Aktion gerne unterstützen. „Es war der perfekte Tag für unser Sommerfest. Viele engagierte Menschen auf einem Fleck und das bei bestem Wetter“, resümiert Judith Gondorf, Sprecherin des Ortsverbandes.