BERLIN – ALTENKIRCHEN – Bundestagsabgeordneter Martin Diedenhofen begrüßt zahlreiche Besuchergruppen aus der Region im Bundestag

Zahlreiche Besuchergruppen aus der Region begrüßte der heimische Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen im Bundestag. Über ein Kontingent des Bundespresseamtes, das die Besucherfahrten nach Berlin finanziert, konnte Diedenhofen vorab Menschen nach Berlin einladen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder die Gelegenheit haben sollte, mindestens einmal den Deutschen Bundestag zu erleben – unabhängig vom Geldbeutel. Dass es dieses Angebot des Bundespresseamtes gibt, ist sehr wichtig“, bekräftigt Diedenhofen.

Fester Bestandteil jeder Fahrt ist der Besuch im Bundestag. Im Rahmen dessen ist auch ein Abgeordneten-Gespräch eingeplant. Dabei haben die Anwesenden die Gelegenheit, sich hautnah mit dem Bundestagsabgeordneten auszutauschen und ihm ihre Fragen zu stellen. Sehr wichtig sei es ihm, dass viele Menschen aus dem Wahlkreis, die auch im Ehrenamt aktiv sind, mit nach Berlin fahren können. Gefreut habe sich Diedenhofen außerdem über den Besuch einer Gruppe aus seinem Betreuungswahlkreis Ahrweiler. Da die Region keinen Vertreter der SPD hat, fungiert der Bundespolitiker aus der Region Neuwied/Altenkirchen als Ansprechpartner. „Die Gesprächsrunden mit Besuchergruppen sind für gute Politik meiner Meinung nach sehr wichtig. So erfährt man aus erster Hand was schlecht und was gut läuft“, so Diedenhofen.

Neben dem Aufenthalt im Bundestag stehen unter anderem Besuche verschiedener Museen und Gedenkstätten sowie eine Stadtführung auf dem Programm. Auch die Kosten für gemeinsame Essen in verschiedenen Restaurants werden übernommen. Das genaue Programm variiert hierbei leicht von Fahrt zu Fahrt. „Berlin bietet ganz viel Politik, Kultur und Geschichte. Egal ob für Jung oder Alt – hier ist für jeden etwas dabei“, betont Diedenhofen. Foto: Bundesregierung / StadtLandMensch-Fotografie