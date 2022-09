Veröffentlicht am 9. September 2022 von wwa

EDESHEIM – PKW-Brand auf der BAB 65 bei Edersheim

Freitagnachmittag, 09. September 2022, gegen 17:25 Uhr bemerkte ein 56-jähriger PKW-Fahrer während seiner Fahrt entlang der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen Rauch aus dem hinteren Bereich seines Mercedes Benz. Geistesgegenwärtig lenkte er seinen PKW auf einen Stellplatz auf dem Gelände der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost, wo der PKW in Vollbrand geriet und komplett ausbrannte. Die hinzugerufene Feuerwehr bekam den Brand schnell in Griff. Brandursächlich dürfte, so die Polizei, ein technischer Defekt des rund zehn Jahre alten Fahrzeugs sein. Quelle und Foto: Polizei