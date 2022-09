Veröffentlicht am 11. September 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Stephan Orth mit Couchsurfing in Russland in Waldbreitbach

Das erste Russland-Buch ohne Bären und Balalaikas! Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt.

Bestseller-Autor Stephan Orth, Jahrgang 1979, studierte Anglistik, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Journalismus. Von 2008 bis 2016 arbeitete er als Redakteur für SPIEGEL ONLINE, bevor er sich als Autor selbstständig machte. Für seine Reportagen wurde Orth mehrfach mit dem Columbus-Preis ausgezeichnet. All seine Couchsurfing-Titel standen auf der SPIEGEL Bestseller-Liste. Für »Couchsurfing in Russland« erhielt er ITB BuchAward. Hotel zur Post, Waldbreitbach Sonntag, 18.09.2022 – 20 Uhr, Eintritt: 18 Euro im VVK