Veröffentlicht am 12. September 2022 von wwa

NEUWIED – ELVIS – is in the Bootshaus – Musikalische Erinnerungen an den KING – HP Robiller eröffnet als Elvis Presley am 24. September das Bootshaus-Veranstaltungsprogramm – HP – die Stimme von Elvis fasziniert mit Songs des Kings of Rock´Roll

„HP ist die Stimme von ELVIS“. Dessen Songs sind seit vielen Jahren alleiniger Bestandteil der sagenhaften Auftritte des studierten Sozialpädagogen und bereits in jungen Jahren mit der Gitarre ausgezeichnet-agierenden Horst-Peter Robiller aus Neuwied, der seine musikalische Ära als „Elvis“ unbedingt als eine Huldigung und Ehrerweisung (Tribute) für den König des Rock ´n ´ Roll verstanden haben möchte. Für HP sind seine jeweiligen öffentlichen Darbietungen immer auch Zeitreisen in die wilden 50er und 60 er Jahre des Rockabilly, dem Elvis im Verlauf seiner künstlerischen Laufbahn sowohl den Blues als auch die Countrymusik und die emotionalen „Schmuse“ – Stücke hinzufügte, wobei er mit seinen Songs aus den jeweiligen Genres generell Erfolg hatte. Wer kennt sie nicht die Lieder „In the Ghetto, It´now or never, Love me Tender, Jailhouse Rock, Always on my Mind, Devil in Disguise, Return so Sender“… und, und, und…?

Nach einigen Auftritten im Ausland „vor Corona“ wird HP – „The voice of ELVIS“ in einem etwa zweieinhalbstündigen Konzert die Musiklegende Elvis Presley im Bootshaus Neuwied lebendig werden lassen. Reiner Bermel vom Neuwieder Wassersport- Verein, der Eigentümer des Bootshauses ist, hat das letzte Livekonzert des unbedingten Presley-Fans im Bootshaus noch in sehr guter Erinnerung und freut sich auf den Konzertabend: „HP ist einfach gut. Für dieses Event bei der Neueröffnung unseres traditionsreichen Bootshauses konnten wir erneut Horst-Peter Robiller engagieren und wir freuen uns auf riesig auf das erste Gastspiel eines lokalen Künstlers, der absolut ein „volles Haus“ garantiert“, gibt Bermel zu erkennen.

Bei der Wieder-Eröffnung des Bootshauses an der Rheinbrücke, kommt „Elvis“ in Gestalt seines phantastischen Interpreten Horst-Peter Robiller daher, um seinem Lieblingssänger aus dem Süden der USA mit Rock´n Roll und anderen Musikstilen lebendig werden zu lassen.

Auf dem Programm von HP stehen neben den absoluten Songshits auch Musikstücke aus Elvis Filmen und der Zeit der Las Vegas Shows auf dem Programm mit einem Mix von Originalsongs der 50er und 60er und den für damalige Zeiten revolutionären ELVIS-Songs. HP – the voice of ELVIS präsentiert zudem neuere Songs des im Jahre 1993 mit 42-Jahren verstorbenen Elvis Presley, der, aus einer eher sozial-benachteiligten Familie stammend, zu Ruhm-, Ehren- und Vermögen gelangte und dessen Aufnahmen noch nach Jahrzehnten immer wieder gern gehört werden.

Durch HP wird ELVIS wieder lebendig und sowohl die ehemaligen als auch die heutigen Fans werden die alten Rock`n Roll-Zeiten mit Begeisterung aufleben lassen. „Special guest“ Valerie ist die Moderatorin des Abends, die die Gäste im Bootshaus während der Veranstaltung phantasievoll begleiten wird.

Unter dem Motto „My baby is rockin n´ rollin´all the time” sollten an diesem Abend die Tanzschuhe nicht vergessen werden. Es darf unbedingt getanzt und mitgesungen werden. Wie HP ausdrücklich betont, heißt es für diesen Abend: „Kommt alle ins Bootshaus. ELVIS ist im Haus, wobei eine begleitende Ausstellung und der Verkauf entsprechender Utensilien weitere Anreize für dem Besuch des Konzertes im Bootshaus an der Rheinstraße sind“, weist Horst-Peter Robiller auf einen garantiert phantastischen Abend hin.

Einlass am 24. September im Bootshaus ist ab 19 Uhr, der Beginn ist für 20 Uhr angekündigt. Eintritt: Vorverkauf 15 €, Abendkasse 17 € Kontakt: hp-thevoiceofelvis@schuggermusic.info. Vorverkausstellen sind: Vorverkauf (VVK): Gaststätte BOOTSHAUS an der Rheinbrücke, Rheinstr. 80 / 56564 Neuwied, Musikhaus NEUMANN Pfarrstr. 22, 56564 NeuwiedMUSIKLADEN BENDORF Rheinstr. 22, 56170 Bendorf, Gaststätte ODINS END Rathauspassage 15, 56068 Koblenz, UNICORN – shop Rathauspassage 13, 56068 Koblenz