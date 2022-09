Veröffentlicht am 9. September 2022 von wwa

HACHENBURG – Impfstelle Westerwald-Sieg: Omikron-Impfstoff in Hachenburg verfügbar

Die Inzidenzen sind aktuell rückläufig und bei der aktuell globalen Lage scheint die Corona-Pandemie für viele Menschen in weite Ferne gerückt zu sein. Doch in den kommenden Monaten, in der kalten Jahreszeit, muss man davon ausgehen, dass die Fallzahlen wieder steigen werden. Wie die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in einer Pressemeldung mitteilt, sind Impfungen weiterhin ein wichtiger Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und für die kommenden Monate von hoher Bedeutung.

Die kommunale Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg, welche durch die drei „Wir Westerwälder“-Landkreise betrieben wird, bietet entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlung weiterhin Corona-Schutzimpfungen für Erwachsene und Jugendliche ab dem Alter von zwölf Jahren an.

Ab sofort können Auffrischungsimpfungen auch mit dem an die BA.1-Variante (Omikron) angepassten Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer vorgenommen werden. Diese Auffrischungsimpfung ist nach der Stiko-Empfehlung für Personen ab dem 60. Lebensjahr sowie für die bekannten Risikogruppen möglich.

Wichtig: Eine Anmeldung über das Impfportal des Landes ist erforderlich (https://impftermin.rlp.de ).

Mitzubringen sind:

ein Lichtbildausweis

der Nachweis über bereits erfolgte Coronaschutz-Impfungen

der Impfpass (wenn vorhanden)

bei Minderjährigen muss ein/eine Erziehungsberechtigte/r dabei sein.

Die Impfstelle Westerwald-Sieg befindet sich in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2), sie ist barrierefrei erreichbar. In unmittelbarer Nähe gibt es ausreichend Parkplätze. Vom Parkplatz aus sind es etwa 200 Meter Fußweg bis zum Eingang.

Darüber hinaus sind weiterhin die Impfbusse unterwegs. Die genauen Standorte und Zeiträume der Impfbusse sind online einsehbar: https://impfen.rlp.de/de/impfen-ohne-termin