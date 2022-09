Veröffentlicht am 9. September 2022 von wwa

DAADEN – Fest der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen: Nachhaltige Investitionen und Verabschiedung

Das Fest der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, das am 6. September 2022 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in Präsenz stattfinden konnte, war für die rund 40 Gäste im Evangelischen Gemeindehaus in Daaden ein Abend voller interessanter Themen. So freute sich der Vorsitzende der Stiftung, Prof. Dr. Dr. Michael Klein, Herrn Dr. Maximilian Held von Oikocredit Westdeutscher Förderverein e.V. begrüßen zu dürfen, der in seinem Vortrag die nachhaltige Entwicklungsarbeit der Genossenschaft Oikocredit in den Ländern des globalen Südens vorstellte.

Um nachhaltige Investitionen ging es auch im Anschluss: Stiftungsratsmitglied Paul Seifen und anwesende Mittelempfänger stellten Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2.265 Euro vor, die 2022 von der Stiftung bezuschusst oder finanziert wurden. Darunter waren etwa Streaming- und Beschallungsanlagen für einige Kirchengemeinden, ein Projekt zur Erarbeitung biblischer Geschichten in der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ in Altenkirchen, Naturtage für Jugendliche der Kirchengemeinden Herdorf und Daaden, Nachhilfeangebote des Diakonischen Werks Altenkirchen und ein Materialwagen für verschiedene aufsuchende Angebote für immobile Bewohnerinnen und Bewohner des Theodor-Fliedner-Hauses in Altenkirchen. Von der Bandbreite der geförderten Projekte zeigte sich Anna Neuhof, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Altenkirchen, im Anschluss sichtlich beeindruckt.

Der musikalisch von fünf Bläsern der Daadetaler Knappenkappelle unter Leitung von Timo Hölzemann ausgestaltete Abend war dann auch der festliche Rahmen, in dem die langjährige Pressereferentin des Kirchenkreises, Petra Stroh, offiziell verabschiedet wurde. „Als eine Kommunikatorin, die es hervorragend versteht, mit Menschen gut ins Gespräch zu kommen und mit verständlichen und eingängigen Worten das Interesse der Öffentlichkeit an ‚unseren‘ Themen zu wecken, warst Du immer auch in Sachen Kommunikation des Evangeliums unterwegs“, sagte Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide in ihrer Ansprache und dankte Petra Stroh für 27 Jahre professionellen und treuen Dienstes. Petra Stroh selbst freute sich über die persönlichen Worte und wünschte allen Anwesenden zum Schluss: „Bleiben Sie barmherzig – mit sich selbst und mit den anderen!“

Oikocredit

Oikocredit setzt sich seit mehr als 45 Jahren durch Finanzierung, Beratung und Schulung für nachhaltige Entwicklung in den Ländern des globalen Südens ein. Dabei liegt der Fokus auf der langfristigen sozialen Wirkung, weswegen Investitionen vor allem in den drei Sektoren Inklusives Finanzwesen, Landwirtschaft und Erneuerbare Energien geschehen. Inklusives Finanzwesen bedeutet hierbei, Benachteiligten einen Zugang zu finanziellen Basisdienstleistungen (Konto, Kredit, Versicherung u.ä.) zu ermöglichen, der derzeit rund 1,7 Milliarden Menschen – der Großteil Frauen – verwehrt ist. Das geschieht durch gezielte Finanzierung von Mikrofinanzinstituten, die wiederum Kleinkredite, nicht selten im Umfang von nur wenigen hundert Euro, anbieten. So können etwa kleinbäuerliche Betriebe gestärkt oder entlegene Gebiete mit sauberem Strom versorgt werden.

Die Genossenschaft Oikocredit, der die Mehrheit der Kirchenkreise in Deutschland angehören, steht hierbei jeder juristischen Person offen, der Mindesteinlagebetrag liegt bei 200 Euro.

https://www.oikocredit.de/

Über die Stiftung

Die unselbstständige kirchliche Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen wurde 2009 gegründet. Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterstützung der kirchlich-diakonischen Arbeit des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen und seiner Kirchengemeinden. Dabei wird der Stiftungszweck durch die Unterstützung der Verkündigung, Seelsorge und Diakonie und hier insbesondere durch die Unterstützung der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren verwirklicht. Fotos: Kirchenkreis AK