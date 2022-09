Veröffentlicht am 9. September 2022 von wwa

INGELBACH – Spielplatz Ingelbach am Dorfplatz offiziell eingeweiht

Dank vieler fleißiger Hände steht den 50 Kindern seit 2019 am Dorfplatz in Ingelbach ein neuer Spielplatz zur Verfügung. Bislang gab es nur einige Schaukelgeräte im Nieder- und Oberdorf sowie die Möglichkeit zur Nutzung des Kindergartenspielplatzes außerhalb dessen Öffnungszeiten. Die offizielle „Eroberung” erfolgte nun mit einer kleinen Einweihungsfeier für alle Helfer, Sponsoren, Eltern und Gäste. Bürgermeister Dirk Vohl stellte den Werdegang des Projektes dar, das im Wesentlichen von Frank Weber und ihm selbst geplant und mit Hilfe einiger Ingelbacher Eltern und Großeltern umgesetzt wurde. Dabei stand der Erhalt des vorhandenen Baumbestandes im Vordergrund. Die Anlage konnte wie viele andere in der Region mit Spendengeldern aus der Crowdfunding Aktion der Westerwaldbank eG errichtet werden. Der Ortsbürgermeister dankte allen Helfern und Spender.