Veröffentlicht am 10. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT – Die Physikanten – Die Große Physikanten-Show im Spiegelzelt in Altenkirchen.

Die Große Physikanten-Show am Dienstag, 13. September 2022, ab 20 Uhr im Spiegelzelt in Altenkirchen. Seit 18 Jahren beweisen die Physikanten: So unterhaltsam kann Naturwissenschaft sein! Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so witzig wie eine Comedy-Show, glamourös wie ein Abend im Varieté oder packend wie ein Fußballendspiel.

Die Physikanten laden ein zu einer großartigen Show mit den eindrucksvollsten physikalischen Phänomenen, die es auf der Bühne zu erleben gibt. Prof. Dr. Lieber­mann und sein Assistent liefern sich spritzige Wortduelle und führen mit einer einzigartigen Mischung aus Charme, Witz und Wissen durch das Programm. Das Publikum wird lachen, staunen, mitdenken und – wenn gewünscht – auch mitmachen.

Das Konzept ist preisgekrönt: Die Physikanten wurden u.a. mit der Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) ausgezeichnet. http://www.physikanten.de/physik-show-wissenschaftsshow-und-fernsehen. Tickets und Informationen unter 02681 7118, www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.