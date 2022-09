Veröffentlicht am 9. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT – Delian Quartett und Ulrich Tukur zu Gast im Spiegelzelt

Delian Quartett und Ulrich Tukur am Montag, 12. September 2022, ab 20 Uhr zu Gast im Spiegelzelt. Das bezaubernde Orient-Projekt unseres delian: : quartetts ist das letzte Lesungskonzert-Projekt, das Bruno Ganz noch mit uns gemeinsam kreiert und konzipiert hat, aber nicht mehr selbst auf die Bühne bringen konnte. Unser wunderbar zartes, poetisches Programm ist vielleicht das schönste Lesungsprojekt unter den stets besonderen unseres Ensembles und zweifellos etwas Herausragendes in der musikalisch-literarischen Landschaft. Wie Bruno Ganz sagte, steckt sein Herz darin. In Erinnerung an ihn bieten wir es unter anderem an mit dem großartigen Ulrich Tukur: „Wer des Feuers bedarf, such’s unter der Asche.“ (orientalisches Sprichwort)

Seit jeher ist der Orient Gegenstand unserer Träume, Sehnsüchte und Leidenschaften gewesen. Ob die amüsanten Weisheiten des persischen Dichters und Universalgelehrten Omar Khayyam, die Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, die Betrachtungen des Gelehrten und Mystikers Rumi, ob Wunderlampen und fliegende Teppiche, prachtvolle Paläste oder sagenhafte Schätze – seit Jahrhunderten faszinieren und inspirieren die morgenländischen Kulturen Literaten, Philosophen und Künstler des Abendlandes über Beethoven oder Goethe bis in die Gegenwart. Hören wir aber dieser Tage von Städten wie Palmyra, Aleppo, Teheran oder Istanbul, so haben wir andere Bilder vor Augen…

Ulrich Tukur und das delian: : quartett laden ein zu einer liebevoll gestalteten literarisch-musikalischen Reise: Geleitet durch Mathias Énards preisgekrönten Roman „Kompass“, schlagen sie eine Brücke vom Heute ins Damals und geben dem Orient den Zauber und die Magie zurück, die ihm in unserer Vorstellung verlorengegangen sein mögen. Tickets und Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: Katharina John