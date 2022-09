Veröffentlicht am 8. September 2022 von wwa

VALLENDAR – PKW-Brand aufgrund technischen Defekts in Vallendar

Mittwochnachmittag, 07. September 2022, kam es um 17:45 Uhr in der Jahnstraße, Ecke Pfarrer-Sesterhenn-Straße, zu einem PKW-Brand. Auf Grund eines technischen Defekts überhitzte der PKW und fing Flammen. Die Fahrzeugführerin reagierte sofort und hielt in einer Parkbucht, sodass sich beide Fahrzeuginsassen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Der PKW brannte komplett aus. Auf Grund der Rauchentwicklung und der eingesetzten Löschfahrzeuge war die Jahnstraße kurzfristig vollständig gesperrt. Quelle: Polizei