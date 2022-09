Veröffentlicht am 7. September 2022 von wwa

SALZ – Diebstahl von Kabel aus Tongrube in Salz

In der Nacht zwischen Dienstagnachmittag, 06. September um 17:00 Uhr, auf Mittwochmorgen, 07. September 2022, um 05:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren hundert Metern Kabel aus der Tongrube in Salz. Auf Grund der großen Menge an Kabel sowie des aufwändigen Abtransportes dürften hierfür mehrere Täter verantwortlich sein, die ein größeres Fahrzeug nutzten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet unter der Rufnummer 02663 9805-0 um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei