ELSOFF-MITTELHOFEN – Diebstahl eines Teils des Doppelstabmattenzaunes am Hochbehälter Elsoff-Mittelhofen

Dienstag, 07. September 2022, wurde bekannt, dass es zu einem Diebstahl eines Teils eines Doppelstabmattenzaunes am Hochbehälter in Elsoff-Mittelhofen, am Verbindungsweg Westernohe/Südstraße nach Elsoff-Mittelhofen kam. Die Tatzeit, so die Polizei, dürfte zwischen dem 30. August und 06. September 2022 liegen. Der oder die Täter trennten ein Teil des Zaunes, der den Hochbehälter umgibt, heraus und entwendeten ihn. Der Schaden wird im unteren vierstelligen Eurobereich beziffert. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Westerburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei