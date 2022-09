Veröffentlicht am 8. September 2022 von wwa

NEITERSEN – Was macht ein Tischlermeister eigentlich in seiner Freizeit? Na klar! Er kümmert sich um die Förderung des Nachwuchses!

Timo Meier, Tischlermeister aus Rodenbach/Neitzert, konnte nicht Nein sagen als ihn das Team der Kita Pusteblume um einen Gefallen bat. Bereits seit einigen Monaten gibt es einen großen Wunsch in der Kita: Eine für die Kinder anschauliche Ernährungspyramide in ihrem Frühstücksbereich!

Dieser Wunsch entstand durch das Lesen eines besonderen Kinderbuches. „Der Junge mit dem Krokodil im Bauch“. Hier wird sehr anschaulich erklärt, welche Dinge gesund und welche Dinge eher ungesund für sind. Auch entdeckten die Kinder in diesem Buch erstmalig die Ernährungspyramide und konnten schnell verstehen, warum gesunde Ernährung so wichtig ist.

Ebenso ist es ein wichtiger Bestandteil des Bildungsauftrags in Kindertagesstätten, Kindern ein (erstes) Bewusstsein für gesunde Ernährung zu vermitteln. Die Ernährungspyramide stellt hierbei eine gute Heranführungsmöglichkeit für die pädagogische Arbeit in der Kita dar. Wenn diese Thematik kindgerecht, lustig und spannend – ganz ohne „erhobenen Zeigefinger“- verpackt wird, entwickeln Kinder ganz wie von selbst mit Freude Zugang zur Thematik.

Um dieses Thema auch langfristig in den Kita-Alltag der „Pusteblume“ zu integrieren, sollte am liebsten etwas aus „eigener Kraft“ entstehen. Ein Pusteblumen-Ernährungspyramiden-Regal!

So fackelte Timo Meier nicht lang, als die Kita ihm diesen Wunsch ans Herz legte und er begann mit dem Zeichnen eines individuellen Bauplans. Gemeinsam mit der Kita-Leitung Anika Talhoff und einem Kindergarten-Kind traf man sich im nahegelegenen Baumarkt und besorgte die notwendigen Materialien fürs gesunde Regal.

Am darauffolgenden Kita-Tag rückte der Tischlermeister mit viel spannenden Werkzeugen im Gepäck in der Kita Pusteblume an und baute gemeinsam mit den Kindern eine beGREIFbare Ernährungspyramide. Nach dem Motto: „Von der Hand in den Verstand“ halfen die Kinder dem sehr geduldigen und aufmerksamen Handwerker fleißig beim Sägen, Schleifen, Ölen und Schrauben. So waren sie mit ihrem Endergebnis mehr als zufrieden: „Einer Ernährungspyramide, die es so nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt gibt!“ Das Team und die Kita-Kinder senden ein großes, dickes, fettes Dankeschön an Timo Meier!!!