Veröffentlicht am 8. September 2022 von wwa

KIRCHEN – Geführte Wanderung Bergbau, Bier und Baumriesen

Zu geführten Wanderungen rund um den Erzquell-Stollen laden die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. für am Sonntag, 18. September 2022 um 9:30 Uhr auf den Otto-Hellinghausen-Platz, Ecke Brückenstraße/Im Hüttenwald nach Mudersbach ein. Die Auswahl besteht zwischen einer 7 und 12 km langen Wanderung.

Hierzu ist eine Anmeldung über Sven Wolff, Tel. 02741/6972 oder per E-Mail an siegperle@aol.com bzw. über ein Anmeldeformular unter www.siegperle.de/geführte-wanderungen/ möglich. Diese Wandertour wird mit Teilnahme- und Kilometerstempel des Deutschen Volkssportverbandes gewertet, die Startkarten hierfür werden am Veranstaltungstag ausgehändigt, das Startgeld liegt bei 3,00 € pro Person. Foto: Dominik Ketz, www.dominikketz.de