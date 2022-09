Veröffentlicht am 8. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied räumt gemeinsam am 17. September auf – Servicebetriebe versorgen angemeldete Helfer mit Werkzeug

Große und kleine Hände, Gruppen und Einzelpersonen sind eingeladen, sich am World Cleanup Day 2022 zu beteiligen. Am Samstag, 17. September, sammeln Menschen auf der ganzen Welt in ihrer Nachbarschaft Müll und Unrat. In Neuwied hat sich diese Aufräumaktion bereits etabliert. So waren es bei der letzten Aktion rund 40 Kubikmeter Müll, die Freiwillige aufsammelten. Jede Menge Abfall, 32 Altreifen, Kleinelektrogeräte, Kippen, Plastik, sogar Sofas und Stühle wurden von den etwa 210 fleißigen Personen gesammelt. Nun rufen die Stadt Neuwied, die Servicebetriebe (SBN) und die Bürgerinitiative „Clean Up Neuwied – Deichstadt Greenup“ wieder zu einer gemeinsamen lokalen Aktion beim World Cleanup Day am Samstag, 17. September, auf. Das Motto: Neuwied räumt auf!

„Schon zum vierten Mal beteiligen wir uns an der weltweiten Aktion und setzen dank der vielen ehrenamtlich Engagierten auch in Neuwied ein Zeichen für eine saubere Stadt“, betont SBN-Vorstand Stefan Herschbach. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Einig hofft er einmal mehr auf tatkräftige Beteiligung. Einzelpersonen, Gruppen, natürlich auch Vereine, Schulen oder Kitas können zwischen 10 und 13 Uhr auf einer Fläche ihrer Wahl – ob in der City, in ihrem Stadtteil oder direkt in ihrer Straße – Müll sammeln.

„Neben dem Müllsammeln setzen die Aktiven am Cleanup Day auch ein Zeichen, Abfall nicht einfach achtlos wegzuwerfen“, erklärt Jan Einig. Dies tue auch die sehr engagierte Bürgerinitiative „Clean Up Neuwied“, die ihre Wurzeln im Sonnenland hat. Das ganze Jahr über trifft die Gruppe sich zu regelmäßigen Aufräumaktionen. Ganz im Sinne der städtischen Informationskampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“ wird die Stadt von Unrat befreit und die Einwohner zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Umweltschutz aufgerufen.

Zur Planung der gemeinsamen Aktion beim World Cleanup Day wird um Anmeldung gebeten. Daran orientiert sich auch die Auswahl der Standorte für die Müllsammelpunkte. Hier kann der Abfall abgestellt werden, der später von den SBN entsorgt wird, die auch diesmal Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Die Anmeldung ist möglich auf der Homepage der Bürgerinitiative: www.cleanup-neuwied.de.

Foto: Der Pfadfinderstamm St. Michael aus Feldkirchen bewies ein gutes Auge beim Auffinden von Müll und Unrat. Foto: Archiv Cleanup Neuwied