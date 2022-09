Veröffentlicht am 7. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Lesesommer-Abschlussfest im Historischen Rathaus – Spiele und Theater: StadtBibliothek und KiJub laden ein

Die Sommerferien sind vorbei – und damit endet langsam auch der Lesesommer. An dieser landesweiten zweimonatigen Aktion zur Leseförderung beteiligen sich die rheinland-pfälzischen Bibliotheken, darunter auch die Neuwieder StadtBibliothek. Schon zur Halbzeit des Lesesommers hatten sich dort rund 150 Kinder mit Lesestoff versorgt. Sicherlich werden es noch einige mehr sein, wenn die Aktion Mitte September zu Ende geht. Die jungen Bücherwürmer erhalten durch ihren Leseeinsatz die Chance, wertvolle Preise zu gewinnen.

Um den Abschluss des Lesesommer in Neuwied gebührend zu feiern, laden das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) und die StadtBibliothek für Freitag, 16. September, zu einem gemeinsamen Fest ein. Alle, die am Lesesommer teilgenommen haben, aber auch diejenigen, die unabhängig davon Lust haben, die Bibliothek in einem etwas anderen Rahmen zu erleben, können im Historischen Rathaus, dort wo die Bibliothek ihren Sitz hat, von 14 bis 17 Uhr mitfeiern. Auch Bürgermeister Peter Jung hat sein Kommen zugesagt.

Auf dem Abschlussfest erwartet die Gäste nicht nur die Urkundenvergabe samt Tombola für alle, die sich erfolgreich am Lesesommer beteiligt haben, sondern auch Musik, entspannte Stimmung und verschiedene Spiel- und Kreativstationen des KiJub. Ein Höhepunkt der Veranstaltung dürfte die für alle kostenfreie Vorstellung des Figurentheaters Künster sein, das von 15.30 bis 16.30 Uhr „Die Bremer Stadtmusikanten“ zeigt. Neben dem abwechslungsreichen Programm ist dies eine schöne Gelegenheit, der StadtBibliothek wie bei einem Tag der offenen Tür vielleicht sogar ein erstes Mal einen Besuch abzustatten.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbibliothek an der Pfarrstraße 8, Telefon 02631 802 700, E-Mail stadtbibliothek@neuwied.de.

Foto: Das Figurentheaters Künster zeigt beim Lesesommer-Abschlussfest „Die Bremer Stadtmusikanten“.