Veröffentlicht am 7. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen informiert über „digitale Zwillinge“ – Kostenlose Onlineveranstaltung am 22. September um 17 Uhr

In der Produktion, Montage und Logistik können selbst geringfügige Prozessänderungen weitreichende positive Auswirkungen haben. Auf der anderen Seite ziehen vermeintlich kleine Veränderungen schnell negative Konsequenzen für die gesamte Prozesskette mit sich. Folgen wie Materialengpässe, Stillstand und Verschwendung lassen sich ohne geeignete Unterstützung nur schwer vorhersehen, aber durch die Nutzung so genannter „Digitaler Zwillinge“ vermeiden. „Digitale Zwillinge simulieren den realen Prozessablauf und liefern zuverlässige Ergebnisse durch Anpassung und Optimierung der entscheidenden Parameter. Diese können im Anschluss auf den realen Prozessablauf übertragen werden, den Produktionsablauf verbessern und dadurch Kosten einsparen“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Die Wirtschaftsförderung lädt alle Unternehmen, die sich für das Thema interessieren, zu der Onlineveranstaltung „Chancen der Simulation in Produktion und Logistik“ am Donnerstag, 22. September 2022 von 17 bis 18 Uhr ein. Im Rahmen der Veranstaltung wird das Unternehmen AcuroSim GmbH (www.acurosim.com) die Welt der Simulation und ihre Softwarelösungen näher vorstellen. Das Unternehmen ist ein Spin-Off des Digitalen Produktionslabor (DPL) der Hochschule Koblenz, deren Kernkompetenz die Simulation von Planungs- und Optimierungsvorhaben in der Produktion und Logistik ist. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Geschäftsführer, technische Leiter, Produktions- oder Logistikleiter und Mitarbeiter aus der Produktionsplanung. Insbesondere Betreibern von (teil-)automatisierten Produktionssystemen als auch Unternehmen der Anlagenherstellung wird die Teilnahme empfohlen.

Anmeldungen sind bis zum 20. September 2022 bei Fides Lang von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen unter fides.lang@kreis-ak.de möglich. Der Zugangslink sowie die Agenda werden den Teilnehmenden einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt.