Veröffentlicht am 7. September 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung ruft zur Teilnahme am „World Cleanup-Day“ auf – Zahlreiche Aufräumaktionen finden am 17. September im Landkreis Neuwied statt

„Think global, act local“ – „denke groß, handele vor Ort“: Getreu diesem Motto ruft die Neuwieder Kreisverwaltung ihre Bürger zur Teilnahme am „World Cleanup-Day“ am 17. September auf. „An jedem 3. Samstag im September machen wir zwei Stunden sauber. Einmal im Jahr – gemeinsam mit der ganzen Welt“, sagt Gabi Schäfer von der Stabstelle „Energie, Klima, Umwelt“ und erklärt, dass es sich beim „Cleanup-Day“ um den weltweit größten Aktionstag für eine saubere Umwelt und zur Beseitigung von (Plastik-)Müll handelt. „In vergangenen Jahr haben 14 Millionen Freiwillige in 191 Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Flussufer und Meere von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll befreit“, macht sie deutlich.

Unter https://worldcleanupday.de/ können sich Bürger über Aktionen in ihrer Nähe informieren. Außerdem können Unternehmen, Vereine, Initiativen sowie Privatpersonen ihre Aufräumaktion auf der Seite eintragen und so um Teilnehmer werben. „Erfreulicherweise wird davon im Landkreis schon häufig Gebrauch gemacht“, sagt Schäfer, die nicht nur darauf verweist, dass auf der genannten Seite bereits Informationen zur sicheren Durchführung stehen, sondern gern auch persönlich bei Fragen oder Unterstützungsbedarf ansprechbar ist: E-Mail: gabi.schaefer@kreis-neuwied.de, Tel. 02631/803650.